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Франция будет гореть еще больше: куда направляются 70 тысяч силовиков

Власти Франции переводят службы безопасности в усиленный режим на фоне ожидаемых демонстраций против роста стоимости жизни

24 октября 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

Французские власти готовятся к масштабным протестам, для обеспечения порядка в субботу планируется задействовать около 70 тысяч полицейских и жандармов. Об этом сообщает Associated Press. Усиленные меры безопасности связаны с опасениями повторения поджогов, погромов и столкновений, сопровождавших предыдущие акции.

Франция будет гореть еще больше: куда направляются 70 тысяч силовиков

Беспорядки во Франции. Фото: из открытых источников

В Париже из-за угрозы беспорядков временно закроют ряд известных культурных объектов, включая Лувр, музей Орсе, музей Пикассо и выставочный комплекс Гран-Пале.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что правоохранителям предоставят дополнительную поддержку: в том числе вертолеты, бронетехнику и водометы. Специальные подразделения будут охранять государственные учреждения, включая мэрии, а мобильные группы полиции смогут оперативно перемещаться в районы возможных столкновений.

По словам министра, в социальных сетях распространяются призывы радикальных левых групп к насилию, вандализму и мародерству. Власти обещают пресекать противоправные действия и привлекать виновных к ответственности.

К демонстрациям намерены присоединиться студенты, представители профсоюза CGT и активисты движения "желтых жилетов", которое стало символом протестов против социального неравенства в 2018–2019 годах. В Лионе, Ницце и Монпелье некоторые марши запретили по соображениям безопасности. Акции также ожидаются в Париже, Марселе и других городах.

Отдельный очаг напряженности возник вокруг Орлеана, где проходит двухдневный съезд националистической антииммиграционной партии Марин Ле Пен. Около 50 организаций призвали провести демонстрацию против ультраправых. По оценке местных властей, число протестующих может составить от 20 до 30 тысяч человек.

Съезд проходит на фоне подготовки к президентским выборам следующей весной. Ле Пен, которую опросы относят к вероятным фаворитам гонки, обвинила левые силы в попытках сорвать мероприятие. При этом она заявила, что не опасается за безопасность участников, поскольку власти предусмотрели необходимые меры охраны.

Предстоящая суббота станет серьезным испытанием для французских силовых структур на фоне социального недовольства и политического противостояния.

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Источник: https://apnews.com/article/paris-protests-france-art-basel-0208e62321f811e3003460f71b7fcc89
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