Франція горітиме ще більше: куди прямують 70 тисяч силовиків

Французька влада готується до масштабних протестів, для забезпечення порядку в суботу планується задіяти близько 70 тисяч поліцейських та жандармів. Про це повідомляє Associated Press. Посилені заходи безпеки пов'язані з побоюваннями повторення підпалів, погромів та зіткнень, що супроводжували попередні акції.

Заворушення у Франції. Фото: із відкритих джерел

У Парижі через загрозу заворушень тимчасово закриють низку відомих культурних об'єктів, включаючи Лувр, музей Орсе, музей Пікассо та виставковий комплекс Гран-Пале.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронцям нададуть додаткову підтримку: у тому числі гелікоптери, бронетехніку та водомети. Спеціальні підрозділи охоронятимуть державні установи, включаючи мерії, а мобільні групи поліції зможуть оперативно переміщатися до районів можливих зіткнень.

За словами міністра, у соціальних мережах поширюються заклики радикальних лівих груп до насильства, вандалізму та мародерства. Влада обіцяє припиняти протиправні дії та притягувати винних до відповідальності.

До демонстрацій мають намір приєднатися студенти, представники профспілки CGT та активісти руху "жовтих жилетів", який став символом протестів проти соціальної нерівності у 2018–2019 роках. У Ліоні, Ніцці та Монпельє деякі марші заборонили з міркувань безпеки. Акції також очікуються у Парижі, Марселі та інших містах.

Окреме вогнище напруженості виникло навколо Орлеана, де проходить дводенний з'їзд націоналістичної антиімміграційної партії Марін Ле Пен. Близько 50 організацій закликали провести демонстрацію проти ультраправих. За оцінкою місцевої влади, кількість протестувальників може становити від 20 до 30 тисяч осіб.

З'їзд відбувається на тлі підготовки до президентських виборів наступної весни. Ле Пен, яку опитування відносять до ймовірних фаворитів перегонів, звинуватила ліві сили у спробах зірвати захід. При цьому вона заявила, що не побоюється за безпеку учасників, оскільки влада передбачила необхідні заходи охорони.

Наступної суботи стане серйозним випробуванням для французьких силових структур на тлі соціального невдоволення та політичного протистояння.

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