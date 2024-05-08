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Франция допустила серьезную дипломатическую ошибку: о чем речь

Франция отправила своего посла на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина. Как сказал в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко, тем самым он показал свою слабость перед российским режимом

8 мая 2024, 20:25 comments1001
Автор:
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Ткачик Олеся
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Так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина посетили послы Венгрии и Словакии. И в этом, говорит Владимир Фесенко, нет ничего удивительного, ведь премьер Виктор Орбан уже давно демонстрирует лояльность российскому режиму. Такую же позицию занял и премьер Словакии Робер Фицо.

Франция допустила серьезную дипломатическую ошибку: о чем речь

Эммануэль Макрон

Что касается Греции и Кипра, то у этих православных стран, говорит политолог, есть устоявшиеся связи с РФ. Правда, добавляет эксперт, несколько странным выглядит участие Мальты в инаугурации Путина. При этом эксперт не исключает, что в этом вопросе ключевую роль могли сыграть деньги.

А вот демонстративное участие посла Франции в инаугурации кремлевского диктатора выглядит как огромный просчет дипломатии. Как говорит Фесенко, таким образом президент Эммануэль Макрон сразу нивелировал все свои воинственные заявления по отношению к РФ и ее диктатору Владимиру Путину. Кроме того, считает политолог, Макрон подтвердил свою слабость к российскому режиму.

Впрочем, добавил политолог, все стали свидетелями традиционной французской политики. То есть одной рукой Париж показывает силу, но другой – пытается демонстрировать лояльность к Путину и готовность с ним договариваться.

"Это серьезная и очень грубая ошибка французской дипломатии",
– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция попала под шквал критики из-за своего решения отправить посла на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Ее обвинили в непоследовательной позиции, когда с одной стороны Эммануэль Макрон допускает введение войск в Украину, а с другой французская сторона, грубо говоря, поздравляет Путина с победой на выборах. Хотя в самой Франции в таких действиях не было ничего страшного.




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Источник: https://uatv.ua/uk/velychezna-pomylka-dyplomatiyi-vidviduvannya-inavguratsiyi-putina-frantsuzkym-poslom-prokomentuvav-fesenko/
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