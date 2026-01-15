logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Франция готова воевать против США: куда Макрон отправляет войска
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция готова воевать против США: куда Макрон отправляет войска

Макрон подтвердил отправку войск Франции в Гренландию

15 января 2026, 07:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон недвусмысленно дал понять администрации США, что его страна будет вместе с Данией в случае готовности американских войск силой отобрать Гренландию, вокруг которой в последнее время столько споров и рассуждений. Париж объявил о готовности участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии, которые организует Дания, первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Франция готова воевать против США: куда Макрон отправляет войска

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что французский войска примут участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

По его словам, операция получила название "Арктическая выносливость", а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения.

Макрон уточнил, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.

После отправки первых подразделений последует прибытие дополнительных военных контингентов, что позволит провести комплексные тренировки в различных климатических и тактических условиях.

Учения в Гренландии проводятся на фоне усиливающейся конкуренции за влияние в Арктике и необходимости демонстрации готовности стран НАТО к совместным действиям. Также это может быть сигналом Трампу о том, что в случае атаки на Гренландию американских войск союзник поддержат Данию, а не США.

Франция подчеркивает важность координации с союзниками и готовности к защите стратегически значимых территорий в северных широтах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности. Мол в этом случае целесообразность дальнейшего существования НАТО как мощного оборонного Альянса. Об этом глава Белого дома написал в социальных сетях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2011578747791819017
Теги:

Новости

Все новости