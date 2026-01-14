Трамп объяснил, зачем ему Гренландия: НАТО может потерять всякий смысл

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности. Мол в этом случае целесообразность дальнейшего существования НАТО как мощного оборонного Альянса. Об этом глава Белого дома написал в социальных сетях.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, остров имеет ключевое значение для реализации оборонной системы "Золотой купол", которую сейчас строят США.

Дональд Трамп подчеркнул, что в случае отказа от такого шага по Гренландии могут заинтересоваться Россия или Китай.

"Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет", – заявил президент США.

Также американский лидер подчеркнул роль США в Альянсе, отметив, что без американского могущества НАТО не было бы эффективной силой сдерживания. По его мнению, Альянс становится значительно сильнее и влиятельнее в случае контроля Гренландии Соединенными Штатами.

"НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках США. Все, что меньше, — неприемлемо", — подытожил Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает запрет для Пентагона и Государственного департамента США использовать бюджетные средства, выделяемые Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля над территорией государства-члена НАТО". Таким образом, инициатива фактически делает невозможным силовое давление на союзников по альянсу.



