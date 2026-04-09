Главная Новости Мир Франция Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: такого россияне не ожидали
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: такого россияне не ожидали

Наказания для россиян возрастут вдвое

9 апреля 2026, 16:13
Кравцев Сергей

Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ намерена удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, ходящих под фальшивым флагом или игнорирующих приказы об остановке. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "France24".

Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: такого россияне не ожидали

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Согласно проекту обновления закона о военном планировании, нарушителей хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро.

Это удвоит уже действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, которое осуществляет полномочия контроля или управления эксплуатацией судна.

Кроме того, возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь находящихся на борту судна будет поставлена под угрозу.

Теперь за этот законопроект до 14 июля должен проголосовать французский парламент.

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для других государств, если те не предпринимают действий, направленных против ее безопасности. В частности, Москва не готовится атаковать Париж.

По его словам, Москва не угрожает странам, которые не становятся "центрами антироссийской деятельности", не пытаются, как утверждают в Кремле, нанести вред русскоязычному населению и не подрывают безопасность Российской Федерации.

Таким образом, Песков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, ранее назвавшего одной из главных угроз вероятность военного конфликта с Россией. В Кремле такие опасения назвали "совершенно безосновательными".




Источник: https://www.france24.com/en/europe/20260408-france-to-target-russia-shadow-fleet-with-tougher-penalties-for-ships-sailing-under-false-flag?utm_slink=go.france24.com%2FLdk&utm_term=FRANCE24&utm_campaign=twitter&utm_source=nonli&utm_medium=social
