Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: такого росіяни не очікували

Франція в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ має намір подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "France24".

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з проєктом оновлення закону про військове планування, порушників хочуть карати позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро.

Це подвоїть вже діючі штрафи, а санкції будуть застосовуватись до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна.

Крім того, можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.

Тепер за цей законопроєкт до 14 липня має проголосувати французький парламент.

