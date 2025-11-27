Франция готовится к добровольной срочной службе: Макрон раскрыл детали

Президент Франции Эммануэль Макрон представил детали новой модели добровольной военной службы для молодых французов 18–19 лет, которые изъявят желание служить в День обороны и гражданства. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на выступление Макрона 27 ноября.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Франция не будет возвращаться к обязательному призыву, отменённому Жаком Шираком в 1996 году, поскольку такая система сегодня не отвечает ни потребностям армии, ни характеру современных угроз.

Макрон подчёркнул, что всеобщая служба означала бы привлечение сотен тысяч молодых людей, что создаёт чрезмерную нагрузку на вооружённые силы. Однако в исключительных обстоятельствах, по решению парламента, призыву могут подлежать не только добровольцы, но и те, чьи компетенции наиболее важны для обороны страны.

До середины января 2026 года власти должны согласовать параметры новой модели. После этого молодёжь сможет подавать анкеты, а армия — отбирать наиболее мотивированных кандидатов. Добровольцам гарантируют необходимое обеспечение и выплаты в размере 800 евро в месяц. Развёртывание программы начнётся в вооружённых силах уже в 2026 году, а с 2027-го её могут расширить на другие структуры, включая национальную жандармерию.

Первые три тысячи добровольцев планируют набрать к лету 2026 года. К 2030 году их число вырастет до 10 тысяч, а к 2035-му — до 50 тысяч. Рост программы потребует расширения учебной инфраструктуры и увеличения штата инструкторов.

Служба будет длиться 10 месяцев: первый месяц посвящён базовой военной подготовке, далее новобранцы пройдут обучение в профильных подразделениях и получат военную специальность. Их могут привлекать к внутренним миссиям — охране объектов или помощи гражданам, однако участие в зарубежных операциях для добровольцев исключено.

Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон дал понять, что мира в Украине в ближайшее время не будет: детали.



