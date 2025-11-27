Франція готується до добровільної строкової служби: Макрон розкрив деталі

Президент Франції Еммануель Макрон представив деталі нової моделі добровільної військової служби для молодих французів 18–19 років, які виявлять бажання служити у День оборони та громадянства. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на виступ Макрона 27 листопада.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Франція не повертатиметься до обов'язкового призову, скасованого Жаком Шираком у 1996 році, оскільки така система сьогодні не відповідає ні потребам армії, ні характеру сучасних загроз.

Макрон наголосив, що загальна служба означала б залучення сотень тисяч молодих людей, що створює надмірне навантаження на збройні сили. Однак у виняткових обставинах, за рішенням парламенту, заклику можуть підлягати не лише добровольці, а й ті, чиї компетенції є найбільш важливими для оборони країни.

До середини січня 2026 року влада має узгодити параметри нової моделі. Після цього молодь зможе подавати анкети, а армія відбирати найбільш мотивованих кандидатів. Добровольцям гарантують необхідне забезпечення та виплати у розмірі 800 євро на місяць. Розгортання програми розпочнеться у збройних силах вже у 2026 році, а з 2027-го її можуть розширити на інші структури, включаючи національну жандармерію.

Перші три тисячі добровольців планують набрати до літа 2026 року. До 2030 року їхня кількість зросте до 10 тисяч, а до 2035-го — до 50 тисяч. Зростання програми вимагатиме розширення навчальної інфраструктури та збільшення штату інструкторів.

Служба триватиме 10 місяців: перший місяць присвячений базовій військовій підготовці, далі новобранці пройдуть навчання у профільних підрозділах та отримають військову спеціальність. Їх можуть залучати до внутрішніх місій – охорони об'єктів чи допомоги громадянам, проте участь у закордонних операціях для добровольців виключена.

