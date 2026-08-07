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Франция готовится к масштабному блекауту: власти запускают беспрецедентные шаги

Париж проверит готовность страны к полному отключению электроэнергии на фоне угроз кибератак, жары и военных рисков

7 августа 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Французские власти планируют в 2027 году провести масштабные учения, во время которых будет смоделировано внезапное общенациональное отключение электроэнергии. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой, сценарий должен проверить готовность государства к одному из самых серьезных кризисов современности.

Франция готовится к масштабному блекауту: власти запускают беспрецедентные шаги

Франция. Фото: из открытых источников

По информации издания, в учениях примут участие операторы электросетей Enedis и RTE, представители нескольких министерств, правительственных структур и военной администрации. Основной задачей станет оценка того, как скоро страна сможет возобновить электроснабжение и обеспечить непрерывную работу критически важных служб.

Сценарий разрабатывается с учетом масштабного блекаута, произошедшего в Испании и Португалии в 2025 году, а также после резонансной кибератаки на польскую энергосистему, ответственность за которую Евросоюз возложил на российские спецслужбы.

Подготовку к учениям официально одобрили во время заседания межведомственного комитета по национальной устойчивости в июле. Ожидается, что подробный план правительство представит до конца года.

Помимо отработки действий при отключении света Франция формирует резервы важнейших товаров, необходимых для функционирования государства в условиях чрезвычайной ситуации. В список входят генераторы, медикаменты, телекоммуникационное оборудование, одеяла, техника для силовых структур, а также критически важное сырье.

Подготовка к возможным кризисам стала одним из ключевых направлений государственной политики. Страна уже столкнулась с рекордной жарой, масштабными лесными пожарами и эвакуацией более 200 тысяч человек. На этом фоне Париж стремится проверить, как эффективно государственные структуры способны действовать в условиях одновременного возникновения природных, техногенных и гибридных опасностей.

Также издание "Комментарии" сообщало – полный блекаут из-за дефицита топлива и блокады: на какую страну оказывает давление США.




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Источник: https://www.politico.eu/article/france-test-crisis-response-2027-power-outage/
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