Повний блекаут через дефіцит палива та блокаду: на яку країну здійснює тиск США

Республіка Куба опинилася у стані повного енергетичного колапсу. Вперше в історії країни зафіксовано тотальний блекаут, що став наслідком критичного браку нафти та посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.

Блекаут на Кубі

Державна енергетична компанія острова підтвердила масштаб проблеми, зазначивши, що фахівці вже працюють над виправленням ситуації: "Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання".

Хоча віялові відключення є звичною справою для місцевих мешканців, нинішня ситуація є унікальною за своєю критичністю. Експерти пов’язують зупинку всієї мережі з фактичним блокуванням поставок пального з боку США. Ситуацію ускладнює й те, що Куба критично залежить від імпорту енергоресурсів, а її генеруючі потужності давно потребують модернізації.

"Фактична блокада поставок палива посилила енергетичну кризу в країні, спричинену, зокрема, застарілим обладнанням", — зазначають офіційні особи, пояснюючи причини виходу системи з ладу.

Наразі більша частина острова залишається без світла, а терміни повного відновлення роботи мережі залишаються невідомими.

