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Франція готується до масштабного блекауту: влада запускає безпрецедентні кроки

Париж перевірить готовність країни до повного відключення електроенергії на тлі загроз кібератак, спеки та воєнних ризиків

7 серпня 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Французька влада планує у 2027 році провести масштабні навчання, під час яких буде змодельовано раптове загальнонаціональне відключення електроенергії. Як повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з підготовкою, сценарій має перевірити готовність держави до однієї з найсерйозніших криз сучасності.

Франція готується до масштабного блекауту: влада запускає безпрецедентні кроки

Франція. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, у навчаннях братимуть участь оператори електромереж Enedis і RTE, представники кількох міністерств, урядових структур та військової адміністрації. Основним завданням стане оцінка того, наскільки швидко країна зможе відновити електропостачання та забезпечити безперервну роботу критично важливих служб.

Сценарій розробляється з урахуванням масштабного блекауту, який стався в Іспанії та Португалії у 2025 році, а також після резонансної кібератаки на польську енергосистему, відповідальність за яку Євросоюз поклав на російські спецслужби.

Підготовку до навчань офіційно схвалили під час засідання міжвідомчого комітету з питань національної стійкості у липні. Очікується, що детальний план уряд представить до кінця року.

Окрім відпрацювання дій під час відключення світла, Франція формує резерви найважливіших товарів, необхідних для функціонування держави в умовах надзвичайної ситуації. До переліку входять генератори, медикаменти, телекомунікаційне обладнання, ковдри, техніка для силових структур, а також критично важлива сировина.

Підготовка до можливих криз стала одним із ключових напрямів державної політики. Країна вже зіткнулася з рекордною спекою, масштабними лісовими пожежами та евакуацією понад 200 тисяч людей. На цьому тлі Париж прагне перевірити, наскільки ефективно державні структури здатні діяти в умовах одночасного виникнення природних, техногенних та гібридних загроз.

Також видання "Коментарі" повідомляло – повний блекаут через дефіцит палива та блокаду: на яку країну здійснює тиск США.




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Джерело: https://www.politico.eu/article/france-test-crisis-response-2027-power-outage/
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