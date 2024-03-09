Франция готовится к войне на территории Европы: Politico раскрыло детали

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Франция готовится к войне. Фото: из открытых источников

Отмечается, полковник Аксель Денис заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну в Европу. Он руководит центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции. Он добавил, что Франция готовится к культуре бдительности в кратчайшие сроки.

Издание пишет, что условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения. Лагерь площадью 120 квадратных километров является уникальным во Франции. Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где различные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглый год тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Главный урок Украины, по словам офицеров учебного центра, заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам и не могут отбросить врага.

Зато пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию обратно войскам и обеспечивающие убойную силу на поле боя, должны работать вместе.

"Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ бороться", — сказал один из подполковников.

Финальное упражнение на полигоне во Франции длится 96 часов. Солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, обычно в неудобных военных машинах. Им приходится перемещаться каждые пять минут, иначе им придется столкнуться с фальшивыми взрывами.

К 2027 году французская армия намерена иметь возможность развернуть одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — это не блеф: Макрон назвал условие, когда Франция отправит войска в Украину.



