logo

BTC/USD

68406.85

ETH/USD

3932.72

LTC/USD

88.75

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Франция готовится к войне на территории Европы: Politico раскрыло детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция готовится к войне на территории Европы: Politico раскрыло детали

Условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя

сегодня, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Франция готовится к войне на территории Европы: Politico раскрыло детали

Франция готовится к войне. Фото: из открытых источников

Отмечается, полковник Аксель Денис заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну в Европу. Он руководит центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции. Он добавил, что Франция готовится к культуре бдительности в кратчайшие сроки.

Издание пишет, что условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения. Лагерь площадью 120 квадратных километров является уникальным во Франции. Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где различные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглый год тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Главный урок Украины, по словам офицеров учебного центра, заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам и не могут отбросить врага.

Зато пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию обратно войскам и обеспечивающие убойную силу на поле боя, должны работать вместе.

"Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ бороться", — сказал один из подполковников.

Финальное упражнение на полигоне во Франции длится 96 часов. Солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, обычно в неудобных военных машинах. Им приходится перемещаться каждые пять минут, иначе им придется столкнуться с фальшивыми взрывами.

К 2027 году французская армия намерена иметь возможность развернуть одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — это не блеф: Макрон назвал условие, когда Франция отправит войска в Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/french-soldiers-under-fire-train-for-what-war-is-like/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости