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Франция хочет, чтобы ее самолеты на вооружении ВСУ уничтожали авианосцы россиян: в чем причина

У Франции есть прямая выгода от того, что передает Украине истребители «Мираж», считает военный Александр Карпьюк

сегодня, 20:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает военный Александр Карпьюк, очевидно, французы таки поняли, что с поставкой F-16 опыт по использованию и дальнейшие модернизации самолетов будут делать на основе опыта с российскими ВВС.

Франция хочет, чтобы ее самолеты на вооружении ВСУ уничтожали авианосцы россиян: в чем причина

Mirage 2000-5

"Это опыт, который уникален на сегодня. И на его основе будут внедряться решения в самолеты 5 поколения и беспилотные самолеты 6 поколения. А что Франция? Они, третий в мире производитель оружия, будет стоять рядом и смотреть на это?" – отмечает военный.

Именно поэтому, по его мнению, Франция решила, что хочет часть опыта этой войны. Но судя по специализации выбрала другие цели – наземные и морские.

Военный считает, что Франция хочет увидеть, как ее самолеты борются с современным ПВО и что нужно улучшить в самолетах и вооружении.

Это возможность тестировать новые типы вооружения на их самолетах. Это возможность вписать в мировую историю фразу "Мираж 2000-5 украинских ВВС уничтожил ракетоносец". Потому что это развитие, эволюция и бизнес, да. И считаю, что процесс адаптации пройдет быстрее. Потому что Франция сама судя по всему заинтересована, чтобы ее самолеты подстрелили несколько кораблей. Так и работает. Сначала ты впервые в истории уничтожаешь ракетный крейсер, а потом к тебе приходит партнер и предлагает делать его оружием. И теперь французы в теме", – отметил военный.

То есть, говорит эксперт, французы понимают, чем будет жить мир эти годы.

"Ну а Мираж 2000-5 – это современный самолет от мирового авиапроизводителя. 2024-2025 год судя по всему станет годами авиационных столкновений. И если взять опыт столкновений западного оружия с российским, то счет пока был очень не в сторону РФ", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция передаст Украине истребители "Мираж".




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid022f9t1LR7hU2nuccLzp9YwzYbAc86jV3TqX1UEs9GVpdZZmivjjpRiS9orgqe2At6l
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