Франция хочет поставить Украине жесткий ультиматум по покупке оружия

Нидерланды и Франция вступили в острый спор относительно условий предоставления Украине масштабного кредита Европейского Союза на сумму €90 млрд. Разногласия касаются того, сможет ли Киев закупать вооружение за пределами ЕС, сообщает Politico.

Украина и Франция. Фото: из открытых источников

Речь идет о финансовом пакете, который ЕС планирует направить Украине в 2026-2027 годах. Средства будут разделены между военной помощью и поддержкой бюджета. По данным издания, Нидерланды предлагают предоставить Украине не менее €15 млрд на закупку вооружений, произведенных в США и других странах, не входящих в Евросоюз. Такое предложение было озвучено незадолго до официальной публикации инициативы Еврокомиссии.

Франция, напротив, настаивает на включении жесткого условия "Покупай европейское", которое обязывало бы Украину тратить средства исключительно на оружие европейского производства. Этот пункт, как отмечается, фактически закрыл бы доступ к финансированию для оборонных компаний за пределами ЕС.

В Амстердаме считают такой подход чрезмерным ограничением для Киева. Нидерланды подчеркивают, что европейская оборонная промышленность не способна в краткосрочной перспективе обеспечить Украину всем необходимым. В частности, речь идет о системах ПВО и перехватчиках американского производства, боеприпасах и запчастях для истребителей F-16, а также средствах для дальнобойных ударов.

При этом Нидерланды в целом поддерживают развитие европейского ВПК, но предлагают сделать исключения для критически важного вооружения, которое пока не производится в ЕС в достаточных объемах.

Напомним, 19 декабря саммит лидеров ЕС одобрил выделение Украине €90 млрд в виде беспроцентного кредита, обеспеченного бюджетом Евросоюза. При этом договориться о так называемом репарационном кредите за счет замороженных российских активов европейским лидерам не удалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — во Франции заговорили о выходе из НАТО: в парламенте инициируют резолюцию.



