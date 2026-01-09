Во Франции заговорили о выходе из НАТО: в парламенте инициируют резолюцию

Во Франции представители левых политических сил инициировали парламентскую резолюцию по постепенному выходу страны из Североатлантического альянса.

Депутаты французского парламента заговорили о выходе из НАТО. Фото: из открытых источников

Некоторые депутаты парламента считают, что НАТО больше отвечает интересам США, чем европейских государств. Об этом сообщила депутат Национального собрания от движения La France insoumise (LFI) Клеманс Гетте в социальной сети X.

Альянс, по оценке ее политической силы, потерял чисто оборонительный характер и превратился в инструмент внешней политики Вашингтона, втягивающий европейские страны в конфликты вне международного права.

Среди аргументов она назвала действия США на международной арене, в частности, ситуацию вокруг Венесуэлы, поддержку Израиля, заявления по Гренландии и военные операции, которые, по мнению левых политиков, противоречат нормам международного права.

"Более чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем США. Я предлагаю резолюцию о планируемом выходе из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования", — написала депутат.

Официальная позиция правительства Франции пока остается неизменной – о поддержке этой инициативы не объявляют. В то же время во власти признают, что дискуссии о роли НАТО в европейской архитектуре безопасности усиливаются на фоне геополитических изменений.

Ожидается, что резолюция в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение парламента, где она может стать поводом для более широких дебатов о внешнеполитических и оборонных приоритетах Франции.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут боевые действия "на местах" в Мексике. Воевать американский президент собирается против картелей, якобы "управляющих Мексикой".