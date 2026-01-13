logo_ukra

Головна Новини Світ Франція Франція хоче поставити Україні жорсткий ультиматум щодо купівлі зброї
commentss НОВИНИ Всі новини

Франція хоче поставити Україні жорсткий ультиматум щодо купівлі зброї

Нідерланди наполягають на свободі закупівель для Києва, а Франція вимагає принципу «Купуй європейське»

13 січня 2026, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нідерланди та Франція набули гострої суперечки щодо умов надання Україні масштабного кредиту Європейського Союзу на суму €90 млрд. Розбіжності стосуються того, чи зможе Київ закуповувати озброєння за межами ЄС, повідомляє Politico.

Україна та Франція. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про фінансовий пакет, який ЄС планує направити Україні у 2026-2027 роках. Кошти буде поділено між військовою допомогою та підтримкою бюджету. За даними видання, Нідерланди пропонують надати Україні щонайменше €15 млрд на закупівлю озброєнь, вироблених у США та інших країнах, які не входять до Євросоюзу. Така пропозиція була озвучена незадовго до офіційної публікації ініціативи Єврокомісії.

Франція, навпаки, наполягає на включенні жорсткої умови "Купляй європейське", яка б зобов'язувала Україну витрачати кошти виключно на зброю європейського виробництва. Цей пункт, як зазначається, фактично закрив доступ до фінансування для оборонних компаній за межами ЄС.

В Амстердамі вважають такий підхід надмірним обмеженням для Києва. Нідерланди наголошують, що європейська оборонна промисловість не здатна у короткостроковій перспективі забезпечити Україну всім необхідним. Зокрема, йдеться про системи ППО та перехоплювачів американського виробництва, боєприпаси та запчастини для винищувачів F-16, а також засоби для далекобійних ударів.

При цьому Нідерланди загалом підтримують розвиток європейського ВПК, але пропонують зробити винятки для критично важливого озброєння, яке поки що не виробляється в ЄС у достатніх обсягах.

Нагадаємо, 19 грудня саміт лідерів ЄС схвалив виділення Україні 90 млрд євро у вигляді безвідсоткового кредиту, забезпеченого бюджетом Євросоюзу. При цьому домовитися про так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів європейським лідерам не вдалося.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Франції заговорили про вихід із НАТО: у парламенті ініціюють резолюцію.




Джерело: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/kallas-pitches-new-iran-sanctions/
