Франція хоче поставити Україні жорсткий ультиматум щодо купівлі зброї

Нідерланди та Франція набули гострої суперечки щодо умов надання Україні масштабного кредиту Європейського Союзу на суму €90 млрд. Розбіжності стосуються того, чи зможе Київ закуповувати озброєння за межами ЄС, повідомляє Politico.

Україна та Франція. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про фінансовий пакет, який ЄС планує направити Україні у 2026-2027 роках. Кошти буде поділено між військовою допомогою та підтримкою бюджету. За даними видання, Нідерланди пропонують надати Україні щонайменше €15 млрд на закупівлю озброєнь, вироблених у США та інших країнах, які не входять до Євросоюзу. Така пропозиція була озвучена незадовго до офіційної публікації ініціативи Єврокомісії.

Франція, навпаки, наполягає на включенні жорсткої умови "Купляй європейське", яка б зобов'язувала Україну витрачати кошти виключно на зброю європейського виробництва. Цей пункт, як зазначається, фактично закрив доступ до фінансування для оборонних компаній за межами ЄС.

В Амстердамі вважають такий підхід надмірним обмеженням для Києва. Нідерланди наголошують, що європейська оборонна промисловість не здатна у короткостроковій перспективі забезпечити Україну всім необхідним. Зокрема, йдеться про системи ППО та перехоплювачів американського виробництва, боєприпаси та запчастини для винищувачів F-16, а також засоби для далекобійних ударів.

При цьому Нідерланди загалом підтримують розвиток європейського ВПК, але пропонують зробити винятки для критично важливого озброєння, яке поки що не виробляється в ЄС у достатніх обсягах.

Нагадаємо, 19 грудня саміт лідерів ЄС схвалив виділення Україні 90 млрд євро у вигляді безвідсоткового кредиту, забезпеченого бюджетом Євросоюзу. При цьому домовитися про так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів європейським лідерам не вдалося.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Франції заговорили про вихід із НАТО: у парламенті ініціюють резолюцію.



