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Франция хочет признать независимость Карабаха

Проект выдвинули руководители сразу нескольких партий

сегодня, 11:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты французского парламента.

Франция хочет признать независимость Карабаха

Фото: из открытых источников

Проект выдвинули пять сенаторов: Брюно Ретайо (лидер группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (лидеры группы "Союз центристов"), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. Несколько недель назад проект о признании Нагорного Карабаха для защиты гражданских лиц от агрессии Азербайджана и Турции поступил и в Национальное собрание. 

Напомним, после объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протестов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 15 ноября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста.  






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Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/11/19/franciya-sobiraetsya-priznat-nezavisimost-nagornogo-karabaha
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