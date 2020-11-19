Франция хочет признать независимость Карабаха

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Татьяна Лозовенко
В Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты французского парламента.
Фото: из открытых источников
Проект выдвинули пять сенаторов: Брюно Ретайо (лидер группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (лидеры группы "Союз центристов"), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. Несколько недель назад проект о признании Нагорного Карабаха для защиты гражданских лиц от агрессии Азербайджана и Турции поступил и в Национальное собрание.
Напомним, после объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протестов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 15 ноября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили выполнение соглашений, подписанных 10 ноября, о прекращении огня. Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных армян. Министры также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста.
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