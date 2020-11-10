kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15312.83

ETH/USD

443.92

LTC/USD

59.31

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Армении начались массовые протесты после перемирия в Нагорном Карабахе: прямая онлайн-трансляция (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Армении начались массовые протесты после перемирия в Нагорном Карабахе: прямая онлайн-трансляция (ВИДЕО)

Протестующие громят здание правительства внутри и снаружи

сегодня, 01:15
Автор:

Владимир Лавский

После объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протестов. Прямую онлайн-трансляцию ведет канал Para.TV.

В Армении начались массовые протесты после перемирия в Нагорном Карабахе: прямая онлайн-трансляция (ВИДЕО)

Протестующие, заполнившие улицы Еревана, отправились в сторону здания правительства и начали его громить, как внутри, так и снаружи. Судя по видео, никаких политиков и полиции рядом нет. 

Также на видео видны мужчины в камуфляже, предположительно, военные, которые начали устанавливать порядок в здании, и протестующие на это нормально реагировали. Далее действие протеста переместилось на улицы города. 


Ранее "Комментарии" публиковали текст заявления Путина, Пашиняна и Алиева о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. 

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OmGYZK5_vzI&ab_channel=PARATV
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ