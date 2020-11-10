В Армении начались массовые протесты после перемирия в Нагорном Карабахе: прямая онлайн-трансляция (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
После объявления о перемирии в Нагорном Карабахе в столице Армении начались акции протестов. Прямую онлайн-трансляцию ведет канал Para.TV.
Протестующие, заполнившие улицы Еревана, отправились в сторону здания правительства и начали его громить, как внутри, так и снаружи. Судя по видео, никаких политиков и полиции рядом нет.
Также на видео видны мужчины в камуфляже, предположительно, военные, которые начали устанавливать порядок в здании, и протестующие на это нормально реагировали. Далее действие протеста переместилось на улицы города.
Ранее "Комментарии" публиковали текст заявления Путина, Пашиняна и Алиева о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
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