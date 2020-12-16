Франция начнет массовую вакцинацию через неделю - премьер-министр

Кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны. Об этом пишет Le Figaro.

Г-н Кастекс обусловил начало кампании выдачей разрешения на продажу Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается 21 декабря, и заключением Высшего управления здравоохранения, вынесенным.

"Этот первый этап будет продолжаться от шести до восьми недель, чтобы учесть 21-дневную задержку между первой вакцинацией и повторной вакцинацией", — добавил премьер-министр, представляя Ассамблее стратегию правительства.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.

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