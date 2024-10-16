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Франция не выполнит свое обещание по помощи Украине в этом году: Париж назвал причину

После критики от союзников президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить максимум €3 млрд в начале этого года

сегодня, 06:45
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Кравцев Сергей

Франция не в состоянии выполнить свое обещание передать до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году и находится на пути к выделению лишь "более 2 миллиардов евро". Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление сделал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, пишет Politico.

Франция не выполнит свое обещание по помощи Украине в этом году: Париж назвал причину

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить €3 млрд. На самом деле, мы превысим €2 млрд, но не €3 млрд", — сказал Лекорню.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить максимум €3 млрд в начале этого года — часть усилий по увеличению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике за то, что сделал меньше, чем другие страны, такие как Германия.

Однако теперь Франция находится под давлением, чтобы сократить свой дефицит, который может достигнуть 6 процентов ВВП в 2024 году.

Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции достигнет 50,5 млрд евро — одна из немногих статей бюджета, которая увеличится. Однако в понедельник Лекорну сообщил законодателям, что министерство вооруженных сил прекратит запрашивать дополнительные средства в конце года на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.

По словам Лекорну, помощь Украине в размере 300 миллионов евро поступает из процентов по замороженным российским активам и будет использована для покупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, самоходных гаубиц Caesar и топлива. От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет более низких темпов инфляции и использовано для ремонта ракет SCALP и Aster для Украины.

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