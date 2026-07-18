Франция пошла на жесткий шаг против Москвы: российского дипломата срочно вызвали в МИД

Франция резко усилила дипломатическое давление на Россию после серии кибератак, в которых Париж обвиняет российские спецслужбы. Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах посольства РФ, чтобы выразить официальный протест и потребовать прекратить действия, которые французские власти считают попыткой дестабилизировать страну.

Франция. Фото: из открытых источников

Как сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве, встреча состоялась 17 июля. Главной темой стали кибератаки, которые, по данным Парижа, проводились на территории Франции при участии 16-го центра ФСБ России. Французская сторона заявила, что подобные операции направлены не только против самой Франции, но и против других европейских государств.

В МИД подчеркнули, что российскому дипломату было передано категорическое осуждение подобных действий. Париж также дал понять, что намерен совместно с союзниками использовать весь спектр предусмотренных международным правом инструментов для защиты своих интересов.

Во французском правительстве заявляют, что готовы усиливать меры по предупреждению, выявлению и пресечению киберугроз, а также реагировать на любые попытки вмешательства во внутренние дела страны. При этом подчеркивается, что борьба с подобными атаками будет вестись в тесной координации с европейскими партнерами.

В последние годы Франция неоднократно заявляла об усилении активности хакерских групп, которые западные спецслужбы связывают с Россией. Кибератаки становятся одной из ключевых тем в отношениях Москвы и европейских столиц, а Париж все чаще рассматривает цифровые угрозы как один из элементов гибридной войны.

Нынешний вызов российского дипломата стал очередным свидетельством того, что напряженность между Францией и Россией продолжает нарастать не только в политической, но и в киберпространственной сфере.

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