Франція пішла на жорсткий крок проти Москви: російського дипломата терміново викликали до МЗС

Франція різко посилила дипломатичний тиск на Росію після серії кібератак, де Париж звинувачує російські спецслужби. Міністерство закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ, щоб висловити офіційний протест і вимагати припинити дії, які французька влада вважає спробою дестабілізувати країну.

Франція. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у французькому зовнішньополітичному відомстві, зустріч відбулася 17 липня. Головною темою стали кібератаки, які за даними Парижа проводилися на території Франції за участю 16-го центру ФСБ Росії. Французька сторона заявила, що подібні операції спрямовані не лише проти Франції, а й проти інших європейських держав.

У МЗС наголосили, що російському дипломату було передано категоричне засудження подібних дій. Париж також дав зрозуміти, що має намір спільно із союзниками використовувати весь спектр передбачених міжнародним правом інструментів для захисту своїх інтересів.

У французькому уряді заявляють, що готові посилювати заходи щодо запобігання, виявлення та припинення кіберзагроз, а також реагувати на будь-які спроби втручання у внутрішні справи країни. При цьому наголошується, що боротьба з подібними атаками вестиметься у тісній координації з європейськими партнерами.

В останні роки Франція неодноразово заявляла про посилення активності груп хакерів, які західні спецслужби пов'язують з Росією. Кібератаки стають однією з ключових тем у відносинах Москви та європейських столиць, а Париж все частіше розглядає цифрові загрози як один із елементів гібридної війни.

Нинішній виклик російського дипломата став черговим свідченням того, що напруженість між Францією та Росією продовжує наростати не лише у політичній, а й у кіберпросторовій сфері.

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