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Взрывы рядом с Макроном в Дамаске: что произошло во время исторического визита президента Франции

Инцидент возле гостиницы, где планировал остановиться французский лидер, вызвал усиленные меры безопасности, однако Елисейский дворец заявил, что угрозы президенту не было

7 июля 2026, 13:21
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Кравцев Сергей

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Сирии произошел тревожный инцидент. В Дамаске рядом с гостиницей, где, как ожидалось, должен был остановиться французский лидер, прогремели взрывы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сирийских службах безопасности.

Взрывы рядом с Макроном в Дамаске: что произошло во время исторического визита президента Франции

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По информации агентства, взрывные устройства сработали неподалеку от отеля. Очевидцы рассказали о появлении густого дыма и огня, после чего район происшествия оперативно оцепили, а силовые структуры усилили меры безопасности и перекрыли движение транспорта.

Визит Макрона в Дамаск уже называют историческим. Президент Франции стал первым главой государства Европейского союза, посетившим сирийскую столицу после свержения режима Башара Асада. Поездка рассматривается как важный дипломатический сигнал о возможном новом этапе отношений Европы с Сирией.

Несмотря на сообщения о взрывах, Елисейский дворец заверил, что безопасности французского президента ничего не угрожало. В администрации Макрона подчеркнули, что кортеж главы государства не находился в непосредственной близости от места происшествия, а сам президент не слышал никаких взрывов.

Эту информацию подтвердила и журналистка Reuters, сопровождавшая французскую делегацию. По ее словам, во время официальных мероприятий в Дамаске не было заметно признаков чрезвычайной ситуации, а сама делегация не слышала каких-либо взрывов.

Обстоятельства инцидента продолжают выяснять сирийские службы безопасности. Официальной информации о возможных пострадавших или причинах произошедшего пока не обнародовано.

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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/explosions-heard-damascus-reasons-unknown-witness-says-2026-07-07/
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