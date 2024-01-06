logo

BTC/USD

43886.20

ETH/USD

2241.65

LTC/USD

65.55

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Франция поспорила с Израилем из-за сектора Газа: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция поспорила с Израилем из-за сектора Газа: подробности

Франция раскритиковала Израиль из-за намерения решать будущее Газы

сегодня, 20:54
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что будущее сектора Газа должны решать сами палестинцы, а не Израиль, недавно озвучивший инициативы по обустройству региона после завершения войны. Об этом Колона заявила изданию CNN, передает портал "Комментарии".

Франция поспорила с Израилем из-за сектора Газа: подробности

Израиль озвучил планы относительно будущего Газы. Фото из открытых источников

"Не Израиль должен определять будущее Газы, которая является палестинской землей. Нам нужно вернуться к принципу международного права и соблюдать его", – заявила глава французского МИД.

По мнению Катрин Колонны, сектор Газа является палестинской землей, которая в будущем хочет стать частью вновь палестинского государства.

Глава МИД подчеркнула, что Франция поддерживает решение о двух государствах, которое, по ее мнению, является "единственным жизнеспособным вариантом".

"Сектор Газы и Западный берег реки Иордан вместе должны быть частью будущего палестинского государства", — добавила Катрин Колонна.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант озвучил предложение послевоенного обустройства сектора Газа. Он предложил так называемый план четырех углов, предусматривающий закрепление роли палестинцев в управлении сектором, но сохранение Израиля как гаранта безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

"Комментарии" также писали, что российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власти будут переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-01-05-24/h_890b804085d19442266739bf202c514f
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости