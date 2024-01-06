Франция поспорила с Израилем из-за сектора Газа: подробности

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что будущее сектора Газа должны решать сами палестинцы, а не Израиль, недавно озвучивший инициативы по обустройству региона после завершения войны. Об этом Колона заявила изданию CNN, передает портал "Комментарии".

Израиль озвучил планы относительно будущего Газы. Фото из открытых источников

"Не Израиль должен определять будущее Газы, которая является палестинской землей. Нам нужно вернуться к принципу международного права и соблюдать его", – заявила глава французского МИД.

По мнению Катрин Колонны, сектор Газа является палестинской землей, которая в будущем хочет стать частью вновь палестинского государства.

Глава МИД подчеркнула, что Франция поддерживает решение о двух государствах, которое, по ее мнению, является "единственным жизнеспособным вариантом".

"Сектор Газы и Западный берег реки Иордан вместе должны быть частью будущего палестинского государства", — добавила Катрин Колонна.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант озвучил предложение послевоенного обустройства сектора Газа. Он предложил так называемый план четырех углов, предусматривающий закрепление роли палестинцев в управлении сектором, но сохранение Израиля как гаранта безопасности.

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