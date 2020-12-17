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Франция предложила дарить подарки за вакцинацию от COVID-19

Во время презентации правительственной стратегии вакцинации Национального собрания депутат (UDI) Валери Сикс предложила создать своего рода вознаграждение для вакцинированных

сегодня, 11:39
Автор:

Татьяна Лозовенко

По мнению депутата UDI (центристская французская политическая партия) Валери Сикс, "зеленый" паспорт "подтолкнет" французов к вакцинации, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Об этом пишет Le Figaro. 

Франция предложила дарить подарки за вакцинацию от COVID-19

Во время презентации правительственной стратегии вакцинации Национального собрания в среду правоцентристский депутат (UDI) Валери Сикс предложила создать своего рода вознаграждение для вакцинированных. 

"Мы могли бы взять пример с Израиля, который выдает каждому вакцинированному человеку "зеленый" паспорт, позволяющий ему посещать культурные объекты, рестораны... В конечном итоге, чтобы вернуться к нормальной жизни", — сказала она.

"Наша группа считает, что такая мера, скорее всего, побудит французов к вакцинации и даст людям понять, что вакцинация позволяет защитить себя и других".

"Задача состоит в том, чтобы заставить людей понять, что вакцинация — это гражданский долг; она позволит нам коллективно обрести социальную, культурную жизнь", — также подчеркнул заместитель UDI.

Напомним, кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.





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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-le-groupe-udi-a-l-assemblee-propose-un-passeport-vert-pour-les-personnes-vaccinees-20201217
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