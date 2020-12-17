Франция предложила дарить подарки за вакцинацию от COVID-19

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Татьяна Лозовенко
По мнению депутата UDI (центристская французская политическая партия) Валери Сикс, "зеленый" паспорт "подтолкнет" французов к вакцинации, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Об этом пишет Le Figaro.
Во время презентации правительственной стратегии вакцинации Национального собрания в среду правоцентристский депутат (UDI) Валери Сикс предложила создать своего рода вознаграждение для вакцинированных.
Напомним, кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.
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