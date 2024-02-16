Франция предоставила Украине гарантии по безопасности: подробности

Президенты Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе встречи в Париже 16 февраля подписали соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Украина подписала с Францией соглашение по безопасности. Фото из открытых источников

По словам Макрона, соглашение подписано на 10 лет. При этом документ будет действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

Макрон отметил, что в 2024 году Франция выделит Украине 3 млрд евро финансовой поддержки.

По словам французского президента, соглашение конкретизирует обязательства, которые страны G7 взяли на себя во время Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года.

"Наша поддержка не только долгосрочная, но также коллективное намерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение", — добавил Эмманюэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и Германия подписали соглашения о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ. Олаф Шольц подчеркнул, что если РФ подумает о новом акте агрессии против Украины в будущем, то между Киевом и Берлином есть детальные дипломатические, экономические и военные договоренности, как немецкий народ будет помогать Украине.

Кроме того, портал "Комментарии сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики считают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального, в частности, предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.