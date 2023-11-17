Франция включилась в переговоры: с кем Макрон договаривается об оружии для Украины

Французские власти проводят переговоры со Швейцарией о возможности реэкспорта оружия для Украины. Эта тема уже давно подымается, но сейчас активизировалась с новой силой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя заявление французского президента.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Что касается тех дебатов, которые существуют, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", — заявил Эммануэль Макрон в ходе визита в Швейцарию.

По словам президента Франции, он уважает нейтральный статус Швейцарии и ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Макрон настроен оптимистично в отношении результатов переговоров. Он считает возможным объединить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.

"Она (Ред. – поддержка Украины) не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна одержать победу в этой войне", — высказался французский президент.

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