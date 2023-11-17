Франция включилась в переговоры: с кем Макрон договаривается об оружии для Украины

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Кравцев Сергей
Французские власти проводят переговоры со Швейцарией о возможности реэкспорта оружия для Украины. Эта тема уже давно подымается, но сейчас активизировалась с новой силой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя заявление французского президента.
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
По словам президента Франции, он уважает нейтральный статус Швейцарии и ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Макрон настроен оптимистично в отношении результатов переговоров. Он считает возможным объединить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.
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