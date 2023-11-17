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Франция включилась в переговоры: с кем Макрон договаривается об оружии для Украины

Франция пытается уговорить Швейцарию на реэкспорт оружия для Украины

сегодня, 14:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Французские власти проводят переговоры со Швейцарией о возможности реэкспорта оружия для Украины. Эта тема уже давно подымается, но сейчас активизировалась с новой силой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя заявление французского президента.

Франция включилась в переговоры: с кем Макрон договаривается об оружии для Украины

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Что касается тех дебатов, которые существуют, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", — заявил Эммануэль Макрон в ходе визита в Швейцарию.


По словам президента Франции, он уважает нейтральный статус Швейцарии и ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Макрон настроен оптимистично в отношении результатов переговоров. Он считает возможным объединить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.

"Она (Ред. – поддержка Украины) не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна одержать победу в этой войне", — высказался французский президент.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3788053-francia-domovlaetsa-zi-svejcarieu-pro-reeksport-zbroi-dla-ukraini-makron.html
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