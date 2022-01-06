Франция внедрила новые меры по ограничению COVID-19: какие принятые нововведения

Французский парламент одобрил в четверг, 6 января, последние меры правительства по борьбе с вирусом COVID-19, в частности, внедрили пропуск о вакцине от COVID, предлагая определенную передышку президенту Эммануэлю Макрону после критики его атаки на непривитых. Об этом сообщает Reuters.

Люди в защитных масках гуляют по садам Тюильри в Париже на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) во Франции - Reuters

Законодательство о пропуске по сертификату, подтверждающему вакцину от COVID, одобрили 214 депутатов против 93, которые не поддержали законопроект, а 27 воздержались. Затем эти меры будут переданы Сенату, который рассмотрит их перед последующим одобрением.

Ранее на этой неделе правящая партия La Republique En Marche защищала использование Макроном нецензурной лексики, когда Макрон активизировал свою кампанию против тех, кто не был полностью вакцинирован против COVID после того, как его слова вызвали осуждение со стороны оппозиции и неоднозначную реакцию избирателей.

Макрон сказал, что хотел "разозлить" непривитых людей, сделав их жизнь настолько сложной, что они в конечном счете сделают вакцину от COVID. Об этом он сказал в интервью газете Le Parisien, в котором также назвал непривитых людей безответственными и недостойными считаться гражданами.

В среду Франция зарегистрировала рекорд – более 332 000 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа и еще 246 смертей от COVID в больницах, поскольку страна борется с пятой волной вируса.

Как сообщали ранее "Комментарии", законодатели от правящей партии Франции заявили, что не будут напуганы угрозами смертью. Угрозы получили десятки политиков в связи с законопроектом, требующим от людей предъявлять доказательства вакцинации для посещения ресторана или кинотеатра.

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