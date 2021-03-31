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Франция вводит общенациональный локдаун: что будет запрещено

Жесткие ограничения на фоне пандемии коронавируса во Франции будут действовать на протяжении четырех недель

31 марта 2021, 22:38
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во Франции вводят очередную общенациональную блокировку на фоне пандемии COVID-19, начиная с субботы. В стране будут закрыты все учебные заведения, поездки будут ограничены 10 км от дома. Ограничения будут введены накануне Пасхи, которую большинство жителей Франции отмечают уже в ближайшие выходные – 4 апреля. Об этом пишет Forbes.

Франция вводит общенациональный локдаун: что будет запрещено

Локдаун во Франции. Фото: Ian Langsdon / EPA

Несмотря на то, что локдаун во Франции продлится четыре недели, планируется, что школьники смогут вернуться за парты уже 26 апреля.

Несущественные предприятия было приказано закрыть, и Макрон просит жителей работать из дома, говоря, что работа из дома  – самая эффективная мера в борьбе с распространением коронавируса.

Блокировка также включает в себя комендантский час по всей стране, начиная с 7 часов вечера.

Жители смогут покинуть свои дома только по нескольким причинам, таким как поездка на работу, покупка товаров или посещение врача.

"В период, который ознаменован рядом религиозных событий, я знаю, что могу рассчитывать на вас", – сказал Макрон в своем обращении в среду, призвав французских граждан избегать частных собраний и вечеринок с друзьями.

Французское правительство не решалось вводить новые ограничительные меры на общенациональном уровне, предпочитая вместо этого региональный подход. Девятнадцать из 96 департаментов страны на материке уже вводили жесткий карантин, включая Париж. Но эти меры будут расширены по всей стране через несколько дней, поскольку система здравоохранения Франции находится под одним из самых больших давлений, с которыми она сталкивалась на протяжении всей пандемии. Более 5000 пациентов в настоящее время находятся в реанимации по всей Франции, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, когда страна достигла своего пика во время пандемии.

Новый порядок не коснется ресторанов, баров и кафе, поскольку все эти заведения уже закрыты, еще с октября.

Напомним, во Франции изобрели тест на коронавирус, который можно пройти со смартфона.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/31/france-enacting-national-lockdown-after-covid-spike/?sh=4b3d094c4bc1
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