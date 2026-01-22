Франция задержала теневой танкер РФ: Макрон рассказал детали

Военно-морские силы Франции 22 января поднялись на борт следовавшего из России нефтяного танкера и находится под международными санкциями.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Судно, вероятно, ходило под фальшивым флагом. Об этом в соцсети Х сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не будем терпеть никаких нарушений. Сегодня утром французский военно-морской флот задержал следующее нефтяное судно из России, которое подпадает под международные санкции и подозревается в использовании фальшивого флага", — отметил Макрон.

Президент Франции также добавил, что операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников Франции.

"Она была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Судно было перенаправлено. Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций", — подчеркнул Макрон.

По его словам, уже начато судебное расследование по этому инциденту. Французский президент также подчеркнул, что деятельность "теневого флота" России способствует финансированию агрессивной войны против Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Великобритании подготовили правовые механизмы, которые могут позволить силовым структурам проводить морские операции против судов, связанных с российским "теневым флотом".

Британские чиновники считают, что нашли юридические основания для задержания нефтяных танкеров в рамках действия Закона о санкциях и противодействии отмыванию средств от 2018 года. Речь идет о возможности высадки военных на борт судов, находящихся под санкциями или использующих фальшивые флаги.