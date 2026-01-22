logo_ukra

Франція затримала тіньовий танкер РФ: Макрон розповів деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Франція затримала тіньовий танкер РФ: Макрон розповів деталі

За словами президента Франції, судно, ймовірно, ходило під фальшивим прапором

22 січня 2026, 18:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Військово-морські сили Франції 22 січня піднялися на борт нафтового танкера, що слідував із Росії й перебуває під міжнародними санкціями.

Франція затримала тіньовий танкер РФ: Макрон розповів деталі

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Судно, ймовірно, ходило під фальшивим прапором. Про це в соцмережі Х повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми не будемо терпіти жодних порушень. Сьогодні вранці французький військово-морський флот затримав нафтова судно, що прямувало з Росії, яке підпадає під міжнародні санкції і підозрюється у використанні фальшивого прапора", — зазначив Макрон.

Президент Франції також додав, що операцію було проведено у Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції.

"Вона була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Судно було перенаправлено. Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій", — наголосив Макрон.

За його словами, вже розпочато судове розслідування щодо цього інциденту. Французький президент також підкреслив, що діяльність "тіньового флоту" Росії сприяє фінансуванню агресивної війни проти України.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Великій Британії підготували правові механізми, які можуть дозволити силовим структурам проводити морські операції проти суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом". 

Британські посадовці вважають, що знайшли юридичні підстави для затримання нафтових танкерів у межах дії Закону про санкції та протидію відмиванню коштів від 2018 року. Йдеться про можливість висадки військових на борт суден, які перебувають під санкціями або використовують фальшиві прапори.



Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2014341199507706242/photo/1
