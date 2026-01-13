Велика Британія може захопити сотні танкерів тіньового флоту РФ

У Великій Британії підготували правові механізми, які можуть дозволити силовим структурам проводити морські операції проти суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом".

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Британські посадовці вважають, що знайшли юридичні підстави для затримання нафтових танкерів у межах дії Закону про санкції та протидію відмиванню коштів від 2018 року. Про це повідомляє The Times.

Йдеться про можливість висадки військових на борт суден, які перебувають під санкціями або використовують фальшиві прапори.

У разі ухвалення відповідних рішень до таких операцій можуть залучати Королівський флот, ВПС Великої Британії, підрозділи спеціального призначення, а також сили країн НАТО. Загалом Лондон уже ввів обмеження щодо 520 суден, які, за даними британської сторони, беруть участь у транспортуванні російської нафти. Саме через ці перевезення Кремль минулого року отримав близько 100 млрд фунтів стерлінгів доходів для фінансування війни.

Частина таких кораблів ходить під прапорами інших держав, що потенційно дозволяє визнати їх юридично "бездержавними" і, відповідно, об’єктами для затримання. Минулого місяця кілька танкерів поспіхом перереєструвалися під російським прапором, побоюючись дій з боку США.

Один із прикладів — танкер Marinera, який американські сили затримали за транспортування нафти для Венесуели, Росії та Ірану.

"Британські розвідувальні літаки та судна підтримки були задіяні для проведення розвідки та надання допомоги, коли бійці американського спецназу US Navy Seals спустилися з вертольотів на палубу судна та захопили екіпаж. Два американські есмінці класу Arleigh Burke, а також важкоозброєні винищувачі F-35 та бойові літаки AC-130J надавали підтримку операції з захоплення судна", – йдеться у публікації.

Британські військові, поки що, безпосередніх захоплень танкерів не проводили. Водночас у Міністерстві оборони протягом останніх тижнів аналізували, які саме сценарії можуть дати підстави для застосування сили. Джерело видання в оборонному відомстві зазначило, що підготовка перебуває на ранньому етапі, однак у разі реалізації це, ймовірно, буде масштабна міжнародна операція.

За словами співрозмовника, в Європі зростає готовність діяти активніше проти схем обходу санкцій, тому Британія може або підтримати ініціативи партнерів, або брати участь у спільних місіях.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Росії різко відреагували на операції США з танкерами тіньового флоту РФ. Там, зокрема, пригрозили топити американські кораблі та бити по Європі.