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Францию накрыл мощный шторм: сотни тысяч домов обесточены (ВИДЕО)

В нескольких регионах приостановлена работа поездов

сегодня, 15:41
Автор:

Денис Подставной








На Францию обрушился сильный шторм. Об этом пишет издание The Connexion.

Францию накрыл мощный шторм: сотни тысяч домов обесточены (ВИДЕО)

Шторм накрыл Францию. Фото: pixabay.com

Сегодня ночью, 21 октября на территории Франции свирепствовал шторм под названием "Аврора". Стихия принесла с собой сильный ветер и проливные дожди. 

В Нормандии специалисты фиксировали порывы ветра, которые достигали скорости в 175 километров в час. В некоторых районах страны объявили "оранжевый" уровень опасности. Там ожидается ветер достигающий скорости 110 километров в час. 

Непогода привела к отключению электричества в более чем двух сотнях тысяч домов. В нескольких регионах приостановлена работа поездов. 

Гражданам советовали не выходить из домов и следить за сообщениями властей. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что Украину накрыл токсичный газ вулкана Кумбре-Вьеха, что извергается на Канарских островах. Специалисты зафиксировали в воздушных массах превышение допустимой концентрации вещества, которое выделяется во время извержений. Ученые заверили, что волноваться не стоит, поскольку превышение концентрации находится не в приземном слое атмосферы, а на большой высоте.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в небе над Соединёнными Штатами Америки зафиксировали огненный шар. Явление могли наблюдать жители сразу нескольких штатов. Ученый из Гарварда называл данное небесное тело падающим спутником, который принадлежит Российской Федерации. В "Роскосмосе" пока не прокомментировали инцидент. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть сгорание в атмосфере планеты небесного тела. 


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Источник: https://www.connexionfrance.com/French-news/Ardennes-Marne-and-Meuse-on-orange-alert-for-high-winds
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