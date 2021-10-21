Францию накрыл мощный шторм: сотни тысяч домов обесточены (ВИДЕО)

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Денис Подставной
На Францию обрушился сильный шторм. Об этом пишет издание The Connexion.
Шторм накрыл Францию. Фото: pixabay.com
Сегодня ночью, 21 октября на территории Франции свирепствовал шторм под названием "Аврора". Стихия принесла с собой сильный ветер и проливные дожди.
В Нормандии специалисты фиксировали порывы ветра, которые достигали скорости в 175 километров в час. В некоторых районах страны объявили "оранжевый" уровень опасности. Там ожидается ветер достигающий скорости 110 километров в час.
Непогода привела к отключению электричества в более чем двух сотнях тысяч домов. В нескольких регионах приостановлена работа поездов.
Гражданам советовали не выходить из домов и следить за сообщениями властей.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что Украину накрыл токсичный газ вулкана Кумбре-Вьеха, что извергается на Канарских островах. Специалисты зафиксировали в воздушных массах превышение допустимой концентрации вещества, которое выделяется во время извержений. Ученые заверили, что волноваться не стоит, поскольку превышение концентрации находится не в приземном слое атмосферы, а на большой высоте.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в небе над Соединёнными Штатами Америки зафиксировали огненный шар. Явление могли наблюдать жители сразу нескольких штатов. Ученый из Гарварда называл данное небесное тело падающим спутником, который принадлежит Российской Федерации. В "Роскосмосе" пока не прокомментировали инцидент. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть сгорание в атмосфере планеты небесного тела.
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