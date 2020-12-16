Француз девять лет добивался отселения лягушек: что решил суд

Иногда звуки природы доставляют множество неудобств для человека. И подобные дела порой заканчиваются курьезами. Так, один из граждан Франции потратил более 9 лет, чтобы добиться законного выселения лягушек со своей территории, чтобы избавиться от надоедливых "песен". Для этого мужчина даже задействовал судебную власть.

Некто Жан-Луи Мальфьон, который проживает в деревне Дордонь во Франции подал иск на своих соседей и, в конце концов, его выиграл. Правда, судебная тяжба длилась более девяти лет. Поводом для иска стало громкое кваканье лягушек, которые поселились в пруду на соседском участке. По решению суда лягушек выселят.

Изначально, претензий к соседям у деревенского жителя не было. Он и сам интересовался, как можно обустроить пруд на своем участке. Впрочем, позднее его эмоции и симпатии изменились — в брачный период лягушек их звуки достигали громкости в 63 дБ, что стало раздражать соседа. Он стал добиваться осушения пруда, однако суд отказал в подобной прихоти. Мужчину не остановило подобное судебное решение, и он подал апелляцию. В 2020 году суд вынес окончательное решение в пользу Мальфьона. Теперь у супругов Пешра есть 90 дней на то, чтобы осушить пруд площадью 300 м2.

Местные экологические активисты выступили в защиту пруда, мотивируя это тем, что в нем поселились редкие породы лягушек. Однако их инициативы остались без внимания.

Как сообщал портал "Комментарии", необычный инцидент произошел в центральной части Франции. Мужчину, который застрелил соседского петуха, отдали под суд. Так, житель городка Винзье из департамента Овернь-Рона-Альпы еще год назад лишил петуха жизни из-за того, что его кукареканье казалось нестерпимым. Хозяин птицы по кличке Марсель заявил, что нашел своего любимца застреленным и насаженным на металлический штырь. Владелец петуха был так расстроен, что опубликовал петицию с требованием добиться справедливого наказания для убийцы. Этот документ поддержали около ста тысяч человек.

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