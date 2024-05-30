Французские военные скоро будут в Украине: раскрыты детали миссии

Франция планирует направить в Украину своих военных инструкторов, несмотря даже на негативную реакцию со стороны России и обеспокоенность некоторых союзников. Более того, по информации Reuters, ссылающегося на три дипломатических источника, об этом решении французское руководство может объявить уже на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Франция и Украина

Дипломаты сообщают, что Париж стремится создать и возглавить коалицию стран, которые окажут подобную помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на опасения некоторых партнеров по Европейскому Союзу, что это может увеличить риск прямого конфликта с Россией.

По словам двух дипломатов, Франция вроде бы сначала направит небольшую группу персонала для оценки деталей миссии. После этого в Украину прибудут несколько сотен инструкторов.

По информации дипломатов, планируется, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Запад. Кроме того, Париж будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

Источник издания отмечает, что все договоренности очень продвинуты, и можно ожидать, что они будут объявлены уже в скором времени.

Кроме того, отмечается, что Франция подготовила около 10 000 украинских военных с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 г., но это делалось в рамках ЕС. Известно, что новая миссия не будет проходить под эгидой ЕС или НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас идут оживленные дискуссии по поводу направлений тренировочных миссий в Украину. Известно, что Германия выступает против этого.



