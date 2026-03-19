Гиттлер победил Зеленского на выборах во Франции: детали курьеза

Во французском городе Арси-сюр-Об, результаты муниципальных выборов неожиданно привлекли внимание социальных сетей и медиа. Причиной послужили фамилии двух кандидатов, действующего мэра Шарля Гиттлера и его соперника Антуана Рено-Зеленского.

Шарль Гиттлер и Антуан Рено-Зеленский. Фото из открытых источников

По итогам первого тура выборов, состоявшегося в городе Арси-сюр-Об на востоке Франции, 75-летний Шарль Гиттлер получил 37,81% голосов избирателей. Его оппонент, 28-летний Антуан Рено-Зеленский, набрал 29,99% и занял третье место, однако также вышел во второй тур голосования, запланированный на 22 марта.

Необычные фамилии кандидатов быстро стали темой обсуждения в интернете из-за их фонетического сходства с именами исторических и политических фигур, в частности, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Шарль Гиттлер признает, что в течение жизни часто становился объектом шуток из-за своей фамилии.

"Я нормально к этому отношусь, я привык. Если я оставил свою фамилию, то для того чтобы показать: с этой фамилией бывают не только идиоты! Все зависит от того, что с ней делать", — сказал Гиттлер.

Политик отмечает, что необычная фамилия имеет одно преимущество, люди легко ее запоминают.

Его соперник Антуан Рено-Зеленский объяснил, что его двойная фамилия имеет семейное происхождение. Первая часть Рено от отца, а Зеленская – от матери польского происхождения. Однако Рено-Зеленский признал, что не ожидал столь масштабного обсуждения в соцсетях. Политик пошутил, что история города теперь получила новую "дуэль".

"Я понимаю, что людям это кажется забавным. В Арси-сюр-Об у нас была битва Наполеона в 1814 году, а сегодня у нас дуэль между Шарлем Гиттлером и Антуаном Рено-Зеленским", – сказал французский политик.

