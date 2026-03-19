Гіттлер переміг Зеленського на виборах у Франції: деталі курйозу

У французькому місті Арсі-сюр-Об результати муніципальних виборів несподівано привернули увагу соціальних мереж і медіа. Причиною стали прізвища двох кандидатів, чинного мера Шарля Гіттлера та його суперника Антуана Рено-Зеленського.

Шарль Гіттлер та Антуан Рено-Зеленський.

За підсумками першого туру виборів, який відбувся у місті Арсі-сюр-Об на сході Франції, 75-річний Шарль Гіттлер отримав 37,81% голосів виборців. Його опонент, 28-річний Антуан Рено-Зеленський, набрав 29,99% і посів третє місце, однак також вийшов до другого туру голосування, запланованого на 22 березня.

Незвичні прізвища кандидатів швидко стали темою обговорення в інтернеті через їхню фонетичну схожість із іменами історичних і політичних постатей, зокрема лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та президента України Володимира Зеленського.

Сам Шарль Гіттлер визнає, що протягом життя часто ставав об’єктом жартів через своє прізвище.

"Я нормально до цього ставлюся, я звик. Якщо я залишив своє прізвище, то для того, щоб показати: з цим прізвищем бувають не лише ідіоти! Все залежить від того, що з ним робити", — сказав Гіттлер.

Політик зазначає, що незвичне прізвище має одну перевагу, люди легко його запам’ятовують.

Його суперник Антуан Рено-Зеленський пояснив, що його подвійне прізвище має сімейне походження. Перша частина Рено від батька, а Зеленська — від матері польського походження. Однак Рено-Зеленський визнав, що не очікував такого масштабу обговорення в соцмережах. Політик пожартував, що історія міста тепер отримала нову "дуель".

"Я розумію, що людям це здається кумедним. В Арсі-сюр-Об у нас була битва Наполеона в 1814 році, а сьогодні у нас дуель між Шарлем Гітлером та Антуаном Рено-Зеленським", — сказав французький політик.

