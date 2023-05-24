Главный конкурент Макрона заявил, что референдум в Крыму был законным

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая является главной конкуренткой действующего президента Франции Эммануэль Макрона, заявила, что референдум, который провела Россия в 2014 году на незаконно аннексированной территории в Крыму, является действительным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

24 мая во Франции прошло Национальное собрание, где обсуждались вопросы иностранного вмешательства. Во время своей речи лидер ультраправых Марин Ле Пен, в который раз подтвердила свою пророссийскую позицию, заявила о законности референдума в Крыму.

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"Как абсолютная защитница референдума, я считаю, что жители Крыма свободно выразили свое мнение, проголосовав за присоединение к России. Я это говорила во время референдума по Крыму, я это говорю и сегодня", – сказала лидер партии "Национальное объединение".

Марин Ле Пен аргументирует свою позицию тем, что Крымский полуостров "был русским в течение двух веков, а украинским – в течение 60 лет". Кроме того, по ее словам Крым был подарен Украине только по прихоти советского диктатора.

Француженка указала, что посещала Крым и увидела более глубокую связь полуострова к РФ, чем к Украине. Следует отметить, что заезд в Крым из-за нерегулирующих пограничных пропускных пунктов является незаконной деятельностью согласно украинскому законодательству.

Напомним, что Ле Пен во время своей президентской кампании взяла кредит у банка, который имеет связь с Россией. На президентских выборах в 2022 году лидер партии "Национальное объединение" прошла во второй тур, где уступила Эммануэлю Макрону, набрав 41% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон проиграл бы во Франции выборы, если бы они состоялись в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что Украина требует извинений от французского СМИ из-за циничного поведения ведущих.