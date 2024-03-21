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Готовится к поединку с Путиным: во Франции бурные дискуссии из-за частных фото Макрона

Официальный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал фотографии, которые могут иметь скрытый сигнал для Путина.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Фотограф Соазинг де ла Муассонньер опубликовал серию фотографий президента Франции Эммануэля Макрона. На одной из них французский президент демонстрирует свои мускулы перед боксерской грушей. Эти фото стали предметом бурных дискуссий во французских и мировых СМИ. Некоторые говорят об уважении и силе Макрона, в то время как другие смеются над президентом Франции.

Готовится к поединку с Путиным: во Франции бурные дискуссии из-за частных фото Макрона

Эммануэль Макрон бьет боксерскую грушу. Фото: Соазинг де ла Муассонньер

Официальный фотограф Эммануэля Макрона де ла Муассонньер опубликовал в социальных сетях фотографии французского лидера. Они появились только через несколько дней, как Макрон обострил свою риторику по отношению к Кремлю. Французский президент предупредил, что если Украина проиграет войну из-за недостаточной поддержки, то Россия начнет расширять свою агрессию на другие страны, в частности на Польшу, Румынию и Молдову. Кроме того, Макрон указывал на возможность ввести французские войска в Украину.

Фото с Макроном перед боксерской грушей живо обсуждалось и в социальных сетях. Там активно считают, что президент Франции подает сигнал Путину, что он готов к борьбе. Другие шутили, что хотели бы увидеть бой между президентами.

Французский еженедельник Nice-Matin считает, что таким образом Макрон показал свое мускулистое тело, а телекомпания CNews указывает на отличную физическую форму президента, готового к борьбе со своими оппонентами.

В то время как другие указывали на бицепс Макрона и возможность использования графических программ для его изменения, что вызвало много шуток о президенте. В частности, Сандрин Руссо из Партии зеленых критикует такое фото: "Какое несчастье политики!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон меняет позицию Франции по отношению к Украине и становится на сторону Польши.

Также "Комментарии" писали о канцлере Олафе Шольце, который нашел двойника среди американских сенаторов.



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Источник: https://www.instagram.com/p/C4tyneFoS2z
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