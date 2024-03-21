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Идеей Франции по отправке войск в Украину заинтересовались еще несколько государств

По информации посла Франции в Украине Гаэля Весьера, еще несколько стран заинтересовались идеей президента Эммануэля Макрона отправить войска в Украину, сообщает Цензор.нет

сегодня, 20:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул посол Франции, несколько стран интересуются идеей Эммануля Макрона по отправке войск в Украину.

Идеей Франции по отправке войск в Украину заинтересовались еще несколько государств

Эммануэль Макрон

При этом посол отметил, что сейчас у Франции нет никаких красных линий в вопросе поддержки Украины. По его словам, не нужно воздерживаться от чего-либо, даже если речь будет идти о присутствии войск в Украине.

То есть, подчеркнул посол, подобная возможность не исключается.

"Для нас это мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем себя сдерживать какими-то границами",
– заявил дипломат.

При этом Весьер заявил, что Россия в правовом поле для Франции не враг, она – оппонент, на которого Париж нападать не собирается. Однако, добавил посол, Франция готова сделать все, что необходимо для поддержки Украины.

"Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается",
– рассказал посол.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в Украину могут быть направлены войска Франции, когда ситуация на поле боя станет более критичной. Как отмечают французские политики, возможно, французских военных направят в Одессу. Вместе с тем, в Минобороны Франции заявили, что в случае принятия решения об отправке французских военных в Украину, их могут разместить на границе с Беларусью или на правом берегу Днепра.

При этом в России уже пригрозили Франции. Так, вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Макрон может спровоцировать Третью мировую войну, если направит войска в Одессу. Также он пообещал, что российские военные будут убивать французов.




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Источник: https://censor.net/ua/news/3479982/ye_kilka_krayin_yakym_tsikava_ideyi_vidpravky_viyisk_v_ukrayinu_posol_frantsiyi_vesyer
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