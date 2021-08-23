Из-за лесных пожаров во Франции загорелся особняк известного актера: в доме находились люди

Во Франции огнем лесных пожаров оказался охвачен дом известного актера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лесной пожар охватил особняк Эдди Редмэйна. Фото: Daily Mail.

Особняк британского актера Эдди Редмэйна, который получил популярность благодаря главным ролям сыгранным в кинокартинах "Вселенная Стивена Хокинга", а также "Фантастические твари и где они обитают" сгорел в результате лесных пожаров на юге Франции.

Сообщается, что окруженный лесом дом находится на склоне холма на Лазурном берегу во Франции. В результате происшествия сгорел второй этаж.

Актер рассказал, что в момент пожара в доме находились его друзья. Они были вынуждены покинуть здание.

Отмечается, что особняк принадлежал семье Редмэйна на протяжении более трех десятков лет. Его стоимость оценивается в два миллиона фунтов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что непрекращающееся лесные пожары на юге Франции уничтожили уже более восьми тысяч гектаров леса и другой растительности. Более тысячи сотрудников пожарной службы на протяжении всей ночи занимались ликвидацией возгораний. На данный момент ситуация с пожарами считается стабильной. Стихия уже успела унести жизни нескольких местных жителей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на американский штат Северная Каролина обрушилось наводнение, которое было вызвано тропическим штормом. Из-за стихии без вести пропали более трех десятков человек. В пострадавшие районы были направлены воздушные и наземные поисково-спасательные группы. Около 50 человек находятся во временных убежищах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!