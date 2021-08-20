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Главная Новости Мир Франция Во Франции продолжают бушевать лесные пожары: стихия убивает людей (ФОТО)
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Во Франции продолжают бушевать лесные пожары: стихия убивает людей (ФОТО)

Более тысячи пожарных занимались ликвидацией возгораний на протяжении всей ночи

20 августа 2021, 19:09
Автор:

Денис Подставной

Во Франции продолжает бушевать стихия. Об этом сообщает издание AP.

Во Франции продолжают бушевать лесные пожары: стихия убивает людей (ФОТО)

Пожары во Франции. Фото: AP/Daniel Cole.

Как стало известно, в непрекращающиеся лесные пожары на юге страны уничтожили уже более восьми тысяч гектаров леса и другой растительности. Стихия унесла жизни двух человек. 

В коммуне Гримо, неподалёку от города Сен-Тропе 50-летний мужчина погиб в собственном доме. В той же деревне погибла и 32-летняя женщина. 

Во Франции продолжают бушевать лесные пожары: стихия убивает людей (ФОТО) - фото 2

Фото: AP/Daniel Cole.

Более тысячи пожарных занимались ликвидацией возгораний на протяжении всей ночи. 

По словам префекта региона Вар, на данный момент пожар считают стабильным, то есть, пока пламя не распространяется. Однако, также он отметил, что повышение температуры воздуха на выходных и изменения направления ветра могут изменить эту ситуацию.  

Во Франции продолжают бушевать лесные пожары: стихия убивает людей (ФОТО) - фото 3

Фото: AP/Daniel Cole.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Северная Каролина после мощного шторма образовались масштабные наводнения. На данный момент пропавшими без вести числятся более трех десятков человек. В пострадавшие от стихии районы были направлены поисково-спасательные группы. Около 50 человек находятся во временных убежищах. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии из-за длительных сильных дождей на острове Кюсю образовались наводнения и оползни. В некоторых районах за пару дней выпало рекордное количество осадков. Сошедшие оползни уничтожают дома местных жителей. Без вести пропали несколько человек. Ожидается, что на протяжении нескольких дней дожди не утихнут и это может еще больше усугубить ситуацию. Подробнее об этом читайтее в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/lifestyle-europe-travel-fires-wildfires-38dc16e406e17d49268c6cfbee47b626
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