В США после мощного тропического шторма без вести пропали десятки людей

В Соединённых Штатах Америки из-за тропического шторма образовались наводнения. Об этом сообщает издание CNN.

В США из-за наводнений десятки людей пропали без вести. Фото: EPA/UPG

Как стало известно, в американском штате Северная Каролина из-за масштабного наводнения, которое было вызвано тропическим штормом Фред, без вести пропали более трех десятков человек.

Сообщается, что в районы, которые пострадали от стихии были направлены воздушные и наземные поисково-спасательные группы. Они занимаются поиском пропавших и обеспечением безопасности граждан.

На данный момент около полусотни человек находятся во временных убежищах. По всему округу к западу от города Эшвилл перекрыты дороги и мосты.

Отмечается, что тропический шторм Фред уже ослаб, однако все еще представляет опасность для населения. Специалисты ожидают грозы, которые могут привести к образованию смерчей и сильным порывам ветра.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Калифорния лесные пожары уничтожают всё на своём пути. Сообщается, что данный пожар стал крупнейшим за всю историю штата. Ликвидацией возгораний заняты несколько тысяч сотрудников пожарной службы. Они круглосуточно борются со стихией. Свои дома были вынуждены покинуть около 10 тысяч местных жителей. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, в Японии после проливных дождей, которые продолжались на протяжении нескольких дней образовались наводнения и оползни. В нескольких городах на острове Кюсю реки вышли из берегов. Оползни разрушают дома местных жителей. Несколько человек были объявлены пропавшими без вести. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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