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Изнасилование у Эйфелевой башни: на туристку напали пять мужчин

Во Франции у Эйфелевой башни туристку изнасиловали пять мужчин. На этом месте не в первый раз происходят подобные инциденты.

сегодня, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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В парке у Эйфелевой башни в ночь с 26 на 27 июля 27-летнюю туристку из Мексики изнасиловали пятеро мужчин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Изнасилование у Эйфелевой башни: на туристку напали пять мужчин

Туристка в Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни. Фото из открытых источников

Женщина не давала свидетельств о ситуации четыре дня, и только 31 июля обратилась в мексиканское посольство.


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Французская полиция начала расследование и установила двух из пяти мужчин. Их задержали, однако мужчины все возражали. В конце концов, полиция отпустила их через 48 часов. Прокуратура Парижа обнародовала заявление, что "на данном этапе расследование полицейский арест отменен", но все усилия по установлению истины продолжаются.

"Она была пьяна. Это также часть способа действия этих нападающих. Они замечают уязвимых молодых женщин, туристов, не понимающих язык, немного растерянных. Часто они заставляют их пить еще", — говорит источник в полиции.

Эта ситуация вызвала дискуссию в Париже о необходимости закрытия Марсового поля на ночь во избежание дальнейших инцидентов. Марсовое поле – это огромный парк вокруг Эйфелевой башни, популярное место среди французов и туристов. В отличие от других парижских парков он не закрыт на ночь.

Местные СМИ сообщают о серии опасных событий в этом парке. В прошлом году там была изнасилована туристка из Канады, а также совершено нападение на двух сестер из Бразилии. Кроме того, в апреле этого года германская туристка спаслась от сексуального насилия благодаря вмешательству местного жителя. Парижские политики заявили, что хотят установить дополнительный мониторинг на Марсовом поле, а также создать специальную муниципальную охрану.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии изнасиловали 16-летнюю девушку восемь мужчин.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции, который получил необычный сверток – отрезанный палец человека.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12358191/Eiffel-Tower-tourist-says-gang-raped-nearby-Paris-park-five-suspects.html
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