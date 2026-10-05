К чему приблизилась Франция при Макроне: почему это фиаско для Парижа

Франция подошла к новому бюджетному сезону с серьезными финансовыми и политическими проблемами. За годы президентства Эммануэля Макрона государственный долг значительно увеличился, а правительству теперь приходится искать баланс между сокращением дефицита и сохранением политической поддержки. Об этом пишет Bloomberg.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что начало президентства Макрона сопровождалось более позитивными экономическими ожиданиями. Власти проводили реформы рынка труда, снижали налоговую нагрузку на бизнес, а экономика демонстрировала рост. Однако последующие кризисы существенно изменили финансовую ситуацию.

Одним из первых крупных испытаний стали протесты "желтых жилетов" в 2018 году. После масштабных акций власти пошли на дополнительные налоговые льготы и социальные выплаты, стоимость которых оценивалась более чем в 10 млрд евро.

Затем Франция столкнулась с пандемией коронавируса и энергетическим кризисом. По данным Счетной палаты страны, антикризисные меры и программы поддержки экономики в 2020-2022 годах обошлись примерно в 190 млрд евро. Еще около 72 млрд евро потребовали меры, связанные с энергетическим кризисом.

Проблема оказалась в том, что чрезвычайные расходы не удалось быстро свернуть. Одновременно политическая ситуация осложнила проведение непопулярных бюджетных решений.

В 2022 году сторонники Макрона потеряли абсолютное большинство в парламенте. После досрочных выборов 2024 года политическая система стала еще более фрагментированной. В результате правительству приходится искать компромиссы с различными политическими силами, чтобы проводить через парламент финансовые решения.

Дополнительное давление возникло вокруг пенсионной реформы. Премьер-министр Себастьян Лекорню приостановил ее реализацию, а также продлил действие налога для крупных компаний. По оценке Bloomberg, подобные решения были связаны в том числе с необходимостью снизить риск вотума недоверия правительству.

Теперь Париж сталкивается с ростом расходов на обслуживание государственного долга. Правительству предстоит подготовить бюджет, который позволит сократить дефицит и одновременно убедить инвесторов в устойчивости государственных финансов.

Bloomberg характеризует сложившуюся ситуацию как серьезный вызов для французской модели управления. Для Макрона задача особенно сложна: финансовая консолидация требует непопулярных решений, тогда как политическая раздробленность парламента существенно ограничивает пространство для маневра.

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