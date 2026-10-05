До чого наблизилася Франція за Макрона: чому це фіаско для Парижа

Франція підійшла до нового бюджетного сезону із серйозними фінансовими та політичними проблемами. За роки президентства Еммануеля Макрона державний борг значно збільшився, а уряду тепер доводиться шукати балансу між скороченням дефіциту та збереженням політичної підтримки. Про це пише Bloomberg.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що початок президентства Макрона супроводжувався більш позитивними економічними очікуваннями. Влада проводила реформи ринку праці, знижувала податкове навантаження на бізнес, а економіка демонструвала зростання. Однак подальші кризи суттєво змінили фінансову ситуацію.

Одним із перших великих випробувань стали протести "жовтих жилетів" у 2018 році. Після масштабних акцій влада пішла на додаткові податкові пільги та соціальні виплати, вартість яких оцінювалася більш ніж у 10 млрд євро.

Потім Франція зіткнулася з пандемією коронавірусу та енергетичною кризою. За даними Рахункової палати країни, антикризові заходи та програми підтримки економіки у 2020-2022 роках коштували приблизно 190 млрд євро. Ще близько 72 млрд євро зажадали заходи, пов'язані з енергетичною кризою.

Проблема виявилася в тому, що надзвичайні витрати не вдалося швидко згорнути. Водночас, політична ситуація ускладнила проведення непопулярних бюджетних рішень.

У 2022 році прихильники Макрона втратили абсолютну більшість у парламенті. Після дострокових виборів 2024 року політична система стала ще більш фрагментованою. Внаслідок цього уряду доводиться шукати компроміси з різними політичними силами, щоб проводити через парламент фінансові рішення.

Додатковий тиск виник навколо пенсійної реформи. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню припинив її реалізацію, а також продовжив дію податку для великих компаній. За оцінкою Bloomberg, подібні рішення були пов'язані, зокрема, з необхідністю знизити ризик вотуму недовіри уряду.

Тепер Париж стикається зі зростанням витрат на обслуговування державного боргу. Уряд має підготувати бюджет, який дозволить скоротити дефіцит і одночасно переконати інвесторів у стійкості державних фінансів.

Bloomberg характеризує ситуацію, що склалася як серйозний виклик для французької моделі управління. Для Макрона завдання особливо складне: фінансова консолідація потребує непопулярних рішень, тоді як політична роздробленість парламенту суттєво обмежує простір для маневру.

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