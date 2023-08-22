Какой сюрприз подготовил Париж Киеву на День Независимости: ответ посла

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Кравцев Сергей
На День Независимости 24 августа Франция готовит несколько приятных сюрпризов для украинского народа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Левому берегу" сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Париж. Фото из открытых источников
Дипломат рассказал, что, когда мэр Парижа Анн Идальго была в Киеве, она встречалась с президентом Зеленским, который вручил тогда Парижу знак отличия города-спасителя.
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Омельченко добавил, что есть еще одна хорошая новость для Украины — на День Независимости Эйфелева башня будет светиться цветами украинского флага.
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