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Какой сюрприз подготовил Париж Киеву на День Независимости: ответ посла

Французы желают навсегда почтить мужество украинского народа

сегодня, 16:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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На День Независимости 24 августа Франция готовит несколько приятных сюрпризов для украинского народа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Левому берегу" сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Какой сюрприз подготовил Париж Киеву на День Независимости: ответ посла

Париж. Фото из открытых источников

Дипломат рассказал, что, когда мэр Парижа Анн Идальго была в Киеве, она встречалась с президентом Зеленским, который вручил тогда Парижу знак отличия города-спасителя.


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"Вы помните, что в первые дни и месяцы вторжения Париж стал убежищем для украинских беженцев, которые оттуда выезжали в другие города или страны. Анн Идальго пообещала назвать один из скверов Парижа в честь столицы украинского государства города Киева и народа Украины. Совет Парижа проголосовал за это решение, и 24 августа, в День Независимости, его откроют в самом центре города – вблизи Елисейского дворца. Это проявление уважения, ведь французы желают навсегда почтить мужество украинского народа", — сказал дипломат.

Омельченко добавил, что есть еще одна хорошая новость для Украины — на День Независимости Эйфелева башня будет светиться цветами украинского флага.

"Такое будет происходить уже во второй раз, и это беспрецедентное решение: раньше на башне можно было увидеть только цвета французского флага. Ни одна другая страна, кроме Украины, не почиталась так французами. Желто-голубой свет Эйфелевой башни увидят во всем мире", — уточнил он.

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Источник: https://lb.ua/world/2023/08/22/571007_vadim_omelchenko_yakshcho_chuiete_vid.html
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