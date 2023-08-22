Ключевой союзник Киева втрое наращивает темп изготовления и поставки Украине боеприпасов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Франция приняла решение незамедлительно втрое нарастить темп изготовления и поставки Украине боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левом берегу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он подчеркнул, что Париж является ключевым союзником Украины, который во многих вопросах занимает роль лидера и координатора.
По словам Омельченко, если говорить о стратегических вещах, по которым сейчас ведутся переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность, отметил он, — запчасти, потому что все, что передали для ВСУ, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Сейчас ведется работа над решением этой проблемы.
Дипломат также сообщил, что сейчас все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему происходящее внутри РФ угрожает Путину – чего ждать дальше.
Обсуждения
Новости