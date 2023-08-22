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Ключевой союзник Киева втрое наращивает темп изготовления и поставки Украине боеприпасов

Киев сейчас ведет переговоры с Парижем о поставках дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Франция приняла решение незамедлительно втрое нарастить темп изготовления и поставки Украине боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левом берегу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Ключевой союзник Киева втрое наращивает темп изготовления и поставки Украине боеприпасов

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Есть постоянный, актуальный вопрос — поставка боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство поставлять эти снаряды в определенном ритме. Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И тут есть хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и снабжения втрое. Это очень существенно", — сказал Омельченко.


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Он подчеркнул, что Париж является ключевым союзником Украины, который во многих вопросах занимает роль лидера и координатора. 

"Мало кто знает: Франция была одной из первых, кто дал нам оружие именно натовских образцов. Когда продолжалась дискуссия о предоставлении нам тяжелого наступательного оружия, именно Макрон первым после переговоров с президентом Зеленским произнес слово "танки". Франция стала инициатором и двигателем танковой коалиции", — заявил посол.

По словам Омельченко, если говорить о стратегических вещах, по которым сейчас ведутся переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность, отметил он, — запчасти, потому что все, что передали для ВСУ, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Сейчас ведется работа над решением этой проблемы.

Дипломат также сообщил, что сейчас все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже в Украине. 

"Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. "Скальпы" будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", — отметил Омельченко. 

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Источник: https://lb.ua/world/2023/08/22/571007_vadim_omelchenko_yakshcho_chuiete_vid.html?fbclid=IwAR0Vzn_Adit7UdXxJh_OCbbznoowPQeIlVBG2QXgXuodeaf_KXdQFdRbO58
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