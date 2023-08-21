logo

BTC/USD

26002.62

ETH/USD

1660.18

LTC/USD

65.18

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Почему происходящее внутри РФ угрожает Путину – чего ждать дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему происходящее внутри РФ угрожает Путину – чего ждать дальше

Удержать нарастание соперничеств между башнями Кремля Путину вряд ли удастся

сегодня, 17:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне экономических проблем, которые усугубились в РФ в связи с ослаблением рублямеждународных провалов и явных неуспехов в войне против Украины, накатывают, похоже, внутриполитические. Согласно данным Bloomberg, часть людей в российских спецслужбах активно агитируют Путина решиться на отставку министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, назначив на их места "ястребов" и перейти к более агрессивному ведению войныВплоть до объявления военного положения и начала полномасштабной мобилизации. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" внутрироссийскую ситуацию спустя почти полтора года полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Почему происходящее внутри РФ угрожает Путину – чего ждать дальше

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Смена Шойгу или Герасимова вряд ли возможна, ведь те являются одним из китов и неотъемлемых составляющих путинского режима

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких поделился таким комментарием:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Безусловно, в российском как обществе, так и политикуме нарастает недовольство и противоречия. Разные группы пытаются усилить свое влияние на процесс одобрения политических решений. Но сейчас осевой фигурой политической системы остается Путин, хотя он и вынужден всё больше оглядываться на позиции и интересы других групп из своего окружения. Проблема для него состоит в том, что отношения между этими группами становятся более антагонистическими и конфликтными. И на определенном этапе эти группы могут перейти к открытому противостоянию Путину – в случае, если тот не сможет в достаточной степени удовлетворить их интересы".

Ситуация с Герасимовым, Шойгу, Пригожиныма теперь якобы отдельными центрами силы в ФСБ является свидетельством этих процессов, акцентирует эксперт. По его мнению, сюда следует добавить и противоречия (которые возникают и могут возникать) между различными субъектами федерации, а также в отношениях между центром и периферией.

"Удержать нарастание всех этих соперничеств Путину вряд ли удастся. Коллапс его режима неизбежен", – прогнозирует Валентин Гладких.

И в этом контексте, продолжает он, смена Шойгу или Герасимова вряд ли возможна. Ведь те являются одним из китов и неотъемлемых составляющих путинского режима. Поэтому любые резкие движения в отношении них – неизбежно повлекут за собой сопротивление, поясняет эксперт.

"Кроме того, закономерно задать вопрос: кем их заменить, и будут ли те, кто придет вместо этих фигур более эффективными? Далеко не факт", – считает Валентин Гладких.

Он предполагает, что закручивание гаек руками ФСБ вряд ли решит проблемы.

"Волюнтаристский режим Путина и его окружения до сих пор не может осознать, что существуют вполне реальные объективные вещи и процессы, которые не оставляют никаких шансов для сохранения этой власти. Но могут продлить ее агонию, сделав последствия коллапса еще более губительными для России и ее будущего", – констатирует эксперт.

Точно есть раскол среди военного руководства РФ, нарастает он и в политических элитах

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, ситуация, которая происходит сейчас внутри РФ, вполне закономерна.

"То, что фундамент псевдоимперии весьма шаток, мы осознали, увидев, как "музыканты" группы "Вагнер" шли 24 июня на МосквуИх практически никто не останавливал. Явно просматривался внутренний раскол", – считает эксперт.

Она обращает внимание, что даже безопасность Москвы, куда то и дело долетают беспилотники, оставляет желать лучшего. Не говоря уж о других городах.

"Санкции дают о себе знать, экономика страны-агрессора слабеетПрактически вся профессиональная армия выбита. А потери среди свежемобилизованных (насильно) – колоссальные. Отношение к военнослужащим — как к расходному материалу, "пушечному мясу". Всё это предсказуемо вызывает рост социального недовольства, – поясняет Катерина Коваль. – Точно есть раскол среди военного руководства. Нарастает он в политических элитах. Напряжение будет усиливаться. Пока, наконец, псевдоимперия не рухнет, а формула мира Украины – воплотиться в жизнь".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему отдаляется вопрос деоккупации Крыма – какие могут быть варианты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!