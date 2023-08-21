Почему происходящее внутри РФ угрожает Путину – чего ждать дальше

На фоне экономических проблем, которые усугубились в РФ в связи с ослаблением рубля, международных провалов и явных неуспехов в войне против Украины, накатывают, похоже, внутриполитические. Согласно данным Bloomberg, часть людей в российских спецслужбах активно агитируют Путина решиться на отставку министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, назначив на их места "ястребов" и перейти к более агрессивному ведению войны. Вплоть до объявления военного положения и начала полномасштабной мобилизации. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" внутрироссийскую ситуацию спустя почти полтора года полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Смена Шойгу или Герасимова вряд ли возможна, ведь те являются одним из китов и неотъемлемых составляющих путинского режима

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких поделился таким комментарием:

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"Безусловно, в российском как обществе, так и политикуме нарастает недовольство и противоречия. Разные группы пытаются усилить свое влияние на процесс одобрения политических решений. Но сейчас осевой фигурой политической системы остается Путин, хотя он и вынужден всё больше оглядываться на позиции и интересы других групп из своего окружения. Проблема для него состоит в том, что отношения между этими группами становятся более антагонистическими и конфликтными. И на определенном этапе эти группы могут перейти к открытому противостоянию Путину – в случае, если тот не сможет в достаточной степени удовлетворить их интересы".

Ситуация с Герасимовым, Шойгу, Пригожиным, а теперь якобы отдельными центрами силы в ФСБ является свидетельством этих процессов, акцентирует эксперт. По его мнению, сюда следует добавить и противоречия (которые возникают и могут возникать) между различными субъектами федерации, а также в отношениях между центром и периферией.

"Удержать нарастание всех этих соперничеств Путину вряд ли удастся. Коллапс его режима неизбежен", – прогнозирует Валентин Гладких.

И в этом контексте, продолжает он, смена Шойгу или Герасимова вряд ли возможна. Ведь те являются одним из китов и неотъемлемых составляющих путинского режима. Поэтому любые резкие движения в отношении них – неизбежно повлекут за собой сопротивление, поясняет эксперт.

"Кроме того, закономерно задать вопрос: кем их заменить, и будут ли те, кто придет вместо этих фигур более эффективными? Далеко не факт", – считает Валентин Гладких.

Он предполагает, что закручивание гаек руками ФСБ вряд ли решит проблемы.

"Волюнтаристский режим Путина и его окружения до сих пор не может осознать, что существуют вполне реальные объективные вещи и процессы, которые не оставляют никаких шансов для сохранения этой власти. Но могут продлить ее агонию, сделав последствия коллапса еще более губительными для России и ее будущего", – констатирует эксперт.

Точно есть раскол среди военного руководства РФ, нарастает он и в политических элитах

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, ситуация, которая происходит сейчас внутри РФ, вполне закономерна.

Их практически никто не останавливал. Явно просматривался внутренний раскол", – считает эксперт. "То, что фундамент псевдоимперии весьма шаток, мы осознали, увидев, как "музыканты" группы "Вагнер" шли 24 июня на Москву

Она обращает внимание, что даже безопасность Москвы, куда то и дело долетают беспилотники, оставляет желать лучшего. Не говоря уж о других городах.

Практически вся профессиональная армия выбита. А потери среди свежемобилизованных (насильно) – колоссальные. Отношение к военнослужащим — как к расходному материалу, "пушечному мясу". Всё это предсказуемо вызывает рост социального недовольства, – поясняет Катерина Коваль. – Точно есть раскол среди военного руководства. Нарастает он в политических элитах. Напряжение будет усиливаться. Пока, наконец, псевдоимперия не рухнет, а формула мира Украины – воплотиться в жизнь". "Санкции дают о себе знать, экономика страны-агрессора слабеет

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